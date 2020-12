Menselijke maat of behoud van privacy, die vraag zullen we moeten beantwoorden

Hoogleraren konden vroeger soms vreselijk onredelijk zijn. Van een van onze hoogleraren was bekend dat het van zijn humeur afhing of je slaagde. Toen ik een keer op de laatste dag voor de vakantie bij hem tentamen moest doen op een zonnige morgen op het terras voor zijn studeerkamer en hij begon met: ‘Op de ochtend van deze schone dag …’ wist ik dat ik geslaagd was. Een medestudent ging het slechter af toen hij aanbelde terwijl de hooggeleerde zich verslapen had. Met een vraag van de professor in pyjama uit het bovenraam die niet meteen werd beantwoord, kon hij over zes weken terugkomen.

Tegenwoordig kan dat niet meer. Tentamenvragen moeten vooraf worden goedgekeurd door de examencommissie. Het tentamen moet in principe schriftelijk zijn...