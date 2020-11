Schuld belijden? Niet wijs

Dat de zussen inmiddels binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in alle ambten mogen dienen, is het gevolg van een proces waarin veel een rol speelde. En schuld belijden over wat was is niet wijs met het oog op wat nog kan komen.

Vooraf: ik heb er vrede mee dat de zussen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kunnen dienen in wat we 'de ambten' zijn gaan noemen; niet omdat ik van mening ben dat het licht is doorgebroken, maar omdat ik meerdere visies mogelijk acht. Dat de GKv de zienswijze hebben aangepast, is het gevolg van een amalgaam aan invloeden en argumenten.

Vóór alles is er de veranderde maatschappij. Waar dit aspect niet leidend was in bijvoorbeeld synoderapporten, denk ik dat van alles wat een rol sp..