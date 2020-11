Advent zonder Willeke

Ze is terug! Afgelopen woensdag konden we weer een cartoon bij de actualiteit plaatsen van Willeke Brouwer. Het werd een klassieke schoonmoedergrap naar aanleiding van het bericht dat de coronaregels rond Kerst waarschijnlijk niet zullen worden teruggeschroefd. Een dag later gevolgd door een afbeelding van een Schot die schutterig verklaart ‘Het is voor mijn vrouw’ als hij gratis tampons komt halen in de winkel. Grappige tekeningen bij het nieuws van de dag, Willeke is er een meester in.

Ze werd gemist door lezers sinds haar elleboogbreuk die haar vanaf eind oktober het tekenen onmogelijk maakte. De herplaatsing van oudere cartoons van haar, die je met een beetje goede wil kon laten slaan op haar blessure, beviel maar zo zo. E..