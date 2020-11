Wie zegt dat de Eeuwige regeert, heeft het een en ander uit te leggen over het klimaat en mensenrechten

Het ene moment ben je de politieke toekomst, het andere moment ben je geschiedenis. Het is deze week opeens einde oefening voor twee mannen die zelf in het centrum wilden staan. Trump ruimt het veld, Baudet gooit de handdoek in de ring. ‘Ik bén de partij’, had Baudet aan de telefoon geschreeuwd, volgens Annabel Nanninga, die in de hoofdstad het Forumvaandel hooghoudt.

Beide mannen zeiden te staan voor het ‘christelijk’ gehalte van de cultuur, terwijl zo veel van wat ze zeiden flagrant in strijd was met de leefwijze en opstelling van de Rabbi van Nazaret. Trump regeert niet meer. Baudet heeft nooit geregeerd, maar had nogal invloed op de naar lelijk-rechts leunende middenpartijen. Nog vorige week werd in de Tweede Kamer een motie van hem a..