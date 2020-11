Gratis tampons? Waarom zouden vrouwen zich de verantwoordelijkheid voor persoonlijke hygiëne laten afnemen door de overheid?

Net iets voor Lillianne Ploumen. Wat in Schotland is besloten, zou ook hier moeten gebeuren volgens het Tweede Kamerlid. Het Schotse parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die maandverband en tampons gratis beschikbaar stelt voor iedereen die ze nodig heeft. Ploumen (PvdA) wil dat we in Nederland eerst maar eens beginnen met gratis beschikbaarstelling voor wie die menstruatieproducten niet kan betalen, zei ze woensdag op Radio 1. Het woord menstruatie-armoede viel. Ploumen zag het voor zich: overal automaten, in bibliotheken, scholen, apotheken. Natuurlijk, zo zei ze, zette zij veel liever ‘die grote stap’: gratis voor alle vrouwen en meisjes die menstrueren. Maar met dit kabinet achtte ze dat niet haalbaar.

