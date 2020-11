Soms denk ik: er zit iets anarchistisch in het christelijk geloof

Eén van de belangrijkste opdrachten die de mystica Evelyn Underhill (1875-1941) kreeg van haar geestelijk vader, was: ‘Go visit the poor’. Wees in de buurt van armen. Dus trok Underhill twee middagen per week uit haar welgestelde, intellectuele bubbel om huishoudelijk werk te doen in Londense achterstandswijken.

Niet om te geven, overigens, maar om te ontvangen. Of neem de onvergetelijke Dorothy Day. In de crisisjaren dertig, die grauwe, harde jaren van werkloosheid en wanhoop, leerde ze de blik van Christus herkennen in de ogen van ieder mens die haar om hulp vroeg. En ondertussen begon ze iets te begrijpen van de radicale kracht van een leven dat zich niet laat inkapselen door bezit. Of door de mening en macht van de massa.

Soms de..