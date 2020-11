De coronapandemie leert ons de belangrijke les borg te staan voor de ander

#DaarDoeIkHetVoor. Dat is de slogan waarmee een landelijke campagne is gestart om het gedrag van jongeren te beïnvloeden met het oog op de coronapandemie. Waar doen we het voor? In de oproep en de reacties blijkt overduidelijk dat het niet gaat om persoonlijk gewin, of maatschappelijk aanzien. Het gaat zelfs niet alleen om de bestrijding van het coronavirus.

Nee, het gaat om een ander, om de relatie. Iemand die mij dierbaar is. Daar doen we het voor. Er zijn grote zorgen: niet alleen over de zwakkeren, maar ook over de jongeren die in een belangrijke fase van hun leven slechts beperkt kunnen socialiseren (dat is het proces waarmee een persoon zich gedragingen eigen maakt die in een gemeenschap passend worden gevonden, red.).

Hoe kan de weg..