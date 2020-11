De rijken rijker, de armen armer? Foto’s uit Groot-Brittannië laten zien waar dat op uitloopt

Rotterdam in coronatijd: een wereldstad op halve kracht. Het is er op veel plaatsen stil als een kerkdorp op zondag. De drama’s spelen zich af in de ziekenhuizen, achter de voordeuren. Er zijn weinig mensen op straat. Voor straatleven moet je naar De Kunsthal, daar hangen foto’s.

De Britse Nederlander Merlijn Daleman fotografeerde de armoede in zijn vaderland. In een Engelse badplaats vol vergane glorie zit een jonge man achter een gokautomaat, met hangende schouders. De maxicosi met zijn kind heeft hij naast zich op de grond gezet. De man zit met de rug naar de fotograaf, bij andere foto’s kom je er niet zo makkelijk vanaf. Deze witte onderklasse lijkt de schaamte voorbij. Maar ik voel me op het randje van poverty tourism, aapjes kijken.

