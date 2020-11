God is beter voor mijn lijf, hoofd en hart dan ik

Vanmorgen luisterde ik een meditatie waarin iemand zei: ‘We verwachten dat Gods stem davert als de donder, maar meestal fluistert Hij. We verwachten dat Hij aan komt stampen in legerlaarzen, maar Hij loopt op kousenvoeten en verbergt zich in de menigte. We wachten op iets ongewoons, maar Hij komt vermomd als ons leven van alledag.’

Ik moet eraan denken nu ik net bij mijn laptop vandaan ben gevlucht. Goeiedag, wat krijg je van een paar uur werken achter een scherm toch een strakgetrokken kop. Alsof er een ijzeren helm om mijn hersens is geschroefd. Ik heb het ding dichtgeklapt en zie weer wat ik even was vergeten; ik zit midden in de natuur. Voor me zijn de weilanden. Met loeiende koeien, bomen, strepen in de lucht die zeggen dat de zon we..