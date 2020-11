Beleggen, waarom ik ermee begon

Waarom zou je gaan beleggen? Ben je dan niet veel te veel met geld, met bezit bezig? Het zijn heel basale vragen, waar je misschien allang over hebt nagedacht en keuzes in hebt gemaakt. Toch kunnen dat soort vragen blijven knagen, of ineens weer opspelen. Bij mij in ieder geval wel, als je het nieuws volgt en - gewild of ongewild - geconfronteerd wordt met berichten over toenemende armoede en ongelijkheid in de wereld. Vooral nu het coronavirus economisch harde klappen uitdeelt.

Ik ben ooit met beleggen begonnen toen onze oudste kinderen naar het voortgezet onderwijs zouden gaan. Op dat moment realiseerde ik mij ineens dat na een jaar of vijf, drie kinderen kort na elkaar zouden gaan studeren. Dat betekende drie keer collegegeld, toen zo&..