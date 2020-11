Een huismus doet zijn verhaal over wat er gebeurde in de kooi van Forum

Het deurtje van de kooi staat inmiddels wagenwijd open. Overal liggen veren. Sommige stokjes zijn leeg.

Een huismus (naam en adres zijn bij de redactie bekend) is bereid te praten. ‘De vogels waren de braakballen van de uil he-le-maal zat. Bij het uitpluizen ervan hadden ze een bruin goedje ontdekt. Ze wisten allang dat-ie uit smerige dingen at. Hij slikte ze met huid en haar door en keek dan alsof er niks aan de hand was. Vaak gaf hij de schuld aan de duif, die allerlei onheuse berichten zou verspreiden. Don’t shoot the messenger, zei de duif dan altijd, die vanwege verre reizen een aardig mondje buiten de deur sprak.

Maar iedereen wist wel beter. Smakeloos, dat was het. Het probleem is nu dat de uil dan wel uit de kooi is, maar dat hij i..