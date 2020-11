Het is moeilijk te vatten: zingen is verboden voor 13- t/m 18-jarigen

In de synodezaal van de Anglicaanse Kerk in Londen worden op 28 november en 5 december twee bokswedstrijden gehouden. De synode vergadert toch alleen maar online. Het is verleidelijk je erover op te winden wat er volgens de coronamaatregelen niet mag en wat wel. Nog verleidelijker is het een vergelijking te maken tussen sommige synodes en een bokswedstrijd. Déze bekoring weersta ik, voor nu.

Onze ‘gedeeltelijke lockdown’ is versoepeld, maar één maatregel is juist aangescherpt: amateurkoren mogen niet zingen. Voor mezelf ben ik blij dat dit vijf jaar geleden niet speelde. In een tijd dat mijn leven enigszins langs de kant van de weg lag, was de veertiendaagse kooravond bijna het enige wat me optilde. Maar hoeveel zangers zijn er nu zoals i..