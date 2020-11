Vatbaar voor verslaving in tijden van corona

Onlangs kwam ik terug van de kerk. Een kerk die we met veel moeite open gekregen hebben. De langste kerk van ons land waar we duizenden mensen in kunnen bergen. Waar we nu met hangen en wurgen elke zondag dertig mensen ontvangen. Die we dan op anderhalve meter zetten en waarbij er nog een stuk of honderd banken leeg blijven. Waarbij we in een andere verre hoek een koortje van vier zangers hebben die bij een kistorgel prachtig zingen. Het aanvangslied begon met 'ik zal eeuwig zingen', nou niet dus; voorlopig houden we allemaal onze mond dicht.

Maar het was hoe dan ook een mooie dienst geweest, waarbij het ging over het laatste visioen van Johannes; de apostel die ook in een soort van lockdown of quarantaine zat. De preek ging over de nieuw..