Olifant, pardon

In politiek Den Haag staat een olifant in de kamer. Het is Buba. Deze olifant reist sinds 1992 mee met de Freiwalds, een Duits-Nederlandse circusdynastie die zes generaties teruggaat: kleurrijk, volksvermaak, seizoensreizen, woonwagens; kinderen gaan naar de Rijdende School en voor geestelijke steun zorgt, sinds 43 jaar, de aalmoezenier voor de reizigers en de binnenvaart, Bernhard van Welzenes.

Exotische dieren in circussen, dat mag niet meer sinds 2015. Nu is Buba alleen nog huisdier: eentje die dagelijks 150 kilo eet. Directeur Lutz Freiwald is akkoord met Buba's vertrek naar een opvangplek, zoals minister Schouten (CU) wil.

Mits hij het daar goed heeft. Maar wie garandeert hem dat Buba, 40, elke dag z'n gewrichtsoefeningen krijgt?