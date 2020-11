Trek je persoonlijke korset strak en kom in beweging voor een fitter lijf

Bewegen is goed. Tijdens de laatste persconferentie werden we er nog eens op gewezen. Want alleen wachten op een vaccin is niet genoeg. We moeten proberen fit zijn. Een advies om zo richting feestdagen zeker niet in de wind te slaan. Want voor je het weet, slib je dicht. Sinds corona wordt er door de meeste mensen minder bewogen.

Ik probeer elke dag een uur rond te stappen. En dat lukt aardig. En sinds ik beweegcoach en oud-atlete Olga Commandeur geïnterviewd heb, let ik nog meer op mijn houding.

Zij liet me na het interview aan de hand van een aantal oefeningen voelen wat een verschil houding maakt. Wie ineen gezakt rond sloft, kan zijn armen bijna niet omhoog krijgen. Maar wie fier overeind staat, lukt dat vanzelf al makkelijker. Dat gel..