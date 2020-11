Een guirlande met lichtjes - dat kon net

Dit jaar heb ik een kerstboom met vogeltjes erin. Prachtige, gouden en bontgekleurde vogeltjes met donzige veertjes, te midden van gouden kooitjes en glitter-beukennootjes. De kerstboom staat er al twee weken. ‘Jullie zijn er dit jaar allemaal erg vroeg bij’, zei de mevrouw van de kerstbomenwinkel gemoedelijk tegen mij. ‘Komt door corona’, ging ze verder. ‘Iedereen wil het thuis gezellig maken nu er verder weinig aan is.’ Ik knikte naar de lieve dame. Ik wilde het thuis ook gezellig maken en het maakte me niet uit dat het nog maar net november was. Want deze kerstboom was bijzonder gewenst. Het was namelijk mijn allereerste kerstboom.

Misschien vraag je je af waarom zo’n mega-glitter type als ik n..