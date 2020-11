Wij hebben twee kinderen. Meestal trekken zij goed met elkaar op. Soms knettert het. Over de douche, de afwas of de rommel. Soms gaat het dieper. Dan botsen hun karakters. Ik vind dat vaak gewoon mooi om te zien. De verbijsterende ontdekking dat je broer is wie hij is en dat je dat niet veranderen kunt. Dat hij wellicht nooit leuk gaat vinden wat jij leuk vindt, dat hij anders reageert op vreugde of verdriet dan jij doet. Je ziet de ontzetting op het gezicht, het onbegrip en vooral de machteloosheid. Uiteindelijk rest er alleen maar gelatenheid. Hij is niet anders. Zo is hij nu eenmaal.

Op samenlevingsniveau doet zich hetzelfde voor. Het valt niet altijd mee om samen te leven, samen te werken en samen op te trekken. Wij vinden sommige men..