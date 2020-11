Fietsfabrikanten zien het licht niet

Dat moet anders: fietsverlichting op batterijen, dat is drie keer niks.

Het werd een primeur die in huize Ter Horst de afgelopen herfstvakantie weinig mededogen opriep: zoon van 15 werd 's avonds laat bekeurd voor het niet voeren van zijn fietsverlichting. Hij ging voor 65 euro op de bon. (Eigenlijk voor het dubbele, zich identificeren lukte ook niet - de dienders waren nog lankmoedig geweest.)

De huiselijke reacties op dit kleine leed waren een dag later voorspelbaar. Zoonlief mopperde dat de politie beter 'echte boeven' kon gaan vangen. Als ouders zagen we een lichtpunt, we vonden de boete een welkome steun in de rug: hoe vaak hadden we niet gezegd ... Inderdaad, dat hij in het donker niet zonder licht de weg op moest. &lsquo..