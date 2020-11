Geen Jip en Janneke? Het is eng als kinderen meekrijgen dat literatuur de heersende culturele idealen dient te bevestigen

Ze verwoordde het in jip-en-janneketaal. Dat de boeken van Jip en Janneke ‘echt niet meer kunnen’. Ze zijn te ouderwets volgens het Utrechtse Statenlid Julie d’Hondt (PvdA), omdat ze stereotiepe rollen van man en vrouw bevestigen. Ze deed haar uitspraken in een debat over Zwarte Piet die uit de Openbare Bibliotheek wordt verbannen. Een Statenlid van Forum voor Democratie had daar wat tegen willen doen.

Julie d’Hondt kon zich in dit verband echter voorstellen dat ook Jip en Janneke uit de bieb verdwijnen. Ze wilde maar zeggen: ‘De maatschappij verandert voortdurend en sommige literatuur moet geplaatst worden in de tijd waarin het gemaakt is. En dat is wel veel gevraagd voor kinderen op de basisschool.’

Er kwam gedoe. Natuurlijk. We leven in..