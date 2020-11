We horen liever bij de club die wel sympathie oogst in de media

Overspel door een prominente voorganger van Hillsong, misbruik in een kerk in Zeeland, Arie Slob en de antihomoverklaring op christelijke scholen; de christenen stonden weer lekker op de kaart deze week.



Het is me lange tijd een raadsel geweest. Hoe het kan dat christenen van het leven net zo’n grote troep maken als de rest.

Maar zo gek is het niet. De Amerikaanse theoloog Eugene Peterson zegt dat wel leuk in zijn inleiding op de brief van Jakobus: ‘De kerk is een plek voor gediagnosticeerde zondaren. Daarbuiten zijn mensen er even beroerd aan toe, maar in de kerk wordt het benoemd en behandeld.’

Tja. Als je wat gediagnosticeerde misdadigers op een hoop gooit, moet je niet raar opkijken dat er inderdaad dingen misgaan. Het idee is alleen da..