Oude brieven

In een grote doos op zolder moet de briefwisseling nog liggen. En jawel, gevonden! Ik vouw de blaadjes open en lees alles terug. Het was 18 april 1990 toen ik de brief stuurde. Aan de redactie van Het Klokhuis – het kinderprogramma viel toen nog onder de NOS. Aanleiding was een scène met een kok die zijn hulpje beval ‘in Jezus naam’ een ‘broodje asfalt’ te maken.

Ik introduceerde mij in de brief als een 'oudere jongere' die hield van de humor van Het Klokhuis. Enigszins plechtstatig vroeg ik de redactie uiteindelijk hoe zij denkt over het ‘onnodig gebruiken van religieus geladen terminologie waardoor aanhangers van de desbetreffende religie de lust tot het kijken vergaat’? ..