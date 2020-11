Erbarmen kent geen anderhalve meter

Lenten is het dorp waar Hielke en Sietse wonen, van de Kameleon, aan een meer waar aan de overkant Jonkersveen ligt. Rommeldam is de stad van Tom Poes en Heer Bommel, pittoresk gelegen aan de rivier de Rommel. In Juinen probeerde wethouder Hekking zichzelf op de kaart te zetten. Die plaatsen zijn beschreven, getekend en op televisie geweest, maar ze bestaan niet echt. Net zo min als Zwalk, waar Sinterklaas zaterdag aaankwam.

Ook dat gebeurde niet echt, al leek het een rechtstreekse uitzending. Spakenburgers dachten afgelopen week dat hun dorp de eer zou krijgen. De burgemeester van Zwalk was in het Sinterklaasjournaal in hún haven geïnterviewd. De kleinzoon van burgemeester Melis van de Groep zag het. ‘Opa, je ketting is gestolen..