Limburgs dorpje

In het Sinterklaasjournaal is een grap gemaakt, een grap met een plaatsnaam, Kruisigem. Veel mensen schrokken ervan. Ik begrijp dat. Het is nota bene een kinderprogramma.

De makers hebben blijkbaar geen idee van het heiligste in het christelijk geloof. Het tonen van een kruisbeeld daarbij onderstreept dat. Maar zonder wie dan ook te willen kwetsen, zeker niet die mensen die nu al gekwetst zijn door de NTR, wil ik toch even schuchter mijn keel schrapen. Een paar kanttekeningen. Het is misschien ook mogelijk de zaak een kwartslag te draaien en iets anders te bekijken. Hoe realistisch is het te verwachten dat met christenen altijd rekening wordt gehouden? Begrijp ik zelf altijd anderen? Voor begrip is nodig dat we elkaar kennen. Dat er perso..