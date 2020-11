Iemand die ziet dat je even een schroevendraaier nodig hebt

Ik ben deze maand tien jaar samen met Job. Een derde van mijn leven. Zo lang, dat ik denk ik ben vergeten hoe het is om single te zijn. Enkel, enige, alleen. Ik heb een vriendin die single is. Regelt haar leven, leeft verbonden. Vaak als ik haar spontaan uitnodig of bel, heeft ze al plannen.

Zij vertelde me over een vriend van haar vader, die voor zijn werk riolen inspecteert. Hij is twee jaar geleden gescheiden van zijn vrouw. Hele lieve vent, helpt mijn vriendin met van alles en nog wat. Vooral als het te maken heeft met klussen, haha. Maar goed, voor zijn werk inspecteert hij dus riolen en laatst deed hij dat in Utrecht. Parkeerde zijn busje, zette de boel af met pionnen, haalde de deksel van de put, zette zijn driepoot erboven en hing..