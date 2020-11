‘Een grote dag voor de mensheid’, zei de BBC, doelend op goed nieuws over een naderend coronavaccin. Het is geen taal voor nieuwsberichten, die het bij feiten moeten houden. Het is taal van songteksten zoals Gordon die zingt. De geplaagde Nederlandse zanger komt met een nieuwe single, na een behandeling in een verslavingskliniek en een roofoverval bij hem thuis.

‘Maar de zon zal weer gaan schijnen. Laat de demonen weer verdwijnen. Met mijn hoofd weer naar het licht. En mijn rug op het verleden gericht’, zong hij donderdag bij Op1. De tekst lijkt geschreven voor The Passion: het paasevangelie verteld in populaire liedjes.

De hele uitzending van Op1 gaf blijk van de spanning waarin we leven: verlangen naar een grote dag ..