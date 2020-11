Afzien van hertelling vanwege landsbelang. Zo ging dat in de VS zestig jaar geleden

Hertellingen en rechtszaken, Donald Trump wil maar niet toegeven dat hij verslagen is. Zeker, iemand die de presidentsverkiezingen verliest, heeft het recht na te gaan of alles eerlijk is verlopen. Maar van ieder recht hoeft nog geen gebruik te worden gemaakt. Zoals zestig jaar geleden.

Ik zat in militaire dienst. De Koude Oorlog was in volle gang en in de Verenigde Staten waren de Republikein Richard Nixon, toen vice-president onder Eisenhower, en de Democraat John F. Kennedy in een hevige strijd om het Witte Huis verwikkeld. Nederland leefde intens mee, net zoals nu met de strijd tussen Trump en Biden. Nixon verloor op het nippertje. Maar in Amerika gonsde het wel van geruchten over wijdverbreide fraude. Democraten zouden de overwinning..