Spijt is spijt, zonder aandacht te vragen voor andere zaken die wel goed waren. Het spijt me. Punt.

Er worden nogal wat excuses gemaakt de afgelopen maanden. We hadden een houterig koninklijk excuus vanaf een sofa in het paleis. Met een knikkende Máxima. We moesten het voor deze gelegenheid zonder haar stralende glimlach, stellen, zonder het ‘een beetje dom’. Het was allemaal zeer ernstig. Ze hadden niet naar Griekenland moeten vliegen voor een vakantie in coronatijd. Het was een prachtig staaltje van spijt. Ik mopperde in mijn columns weleens op de vele wanstaltige vormen van spijt die in politiek Den Haag gebezigd werden. Dat men durfde te zeggen: het spijt me dat er ophef is ontstaan. Dat is geen spijtbetuiging, dat is een verwijt vermomd als excuus. Een verwijt aan degenen die ophef creëerden. Het koninklijke spijtmoment was konink..

