Hoe kom je in een goede flow?

De Hongaars-Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi groeide op in het ontregelde Midden-Europa na de Tweede Wereldoorlog. Geld voor de bioscoop had hij niet, een gratis lezing over vliegende schotels leek hem een goed alternatief. Het verhaal ging echter niet over groene mannetjes en vliegende schotels, maar over de vraag: waarom spreken zulke theorieën over buitenaardse indringers mensen aan? Dat gebeurt als ze weinig grip op hun leven ervaren, als ze niet weten hoe ze de omstandigheden kunnen veranderen. Zo’n situatie is een broedplaats voor allerlei complottheorieën. Het verhaal (door psycholoog Carl Jung) boeide Csikszentmihalyi dusdanig dat hij psychologie ging studeren. Geleidelijk ontstond in zijn denken het begrip ‘flow’, ..

