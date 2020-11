Taalgebruik christenen zorgt voor verwarring

Er bestaat een groot verschil tussen wat christenen bedoelen te zeggen en hoe hun woorden worden begrepen.

De controverse rondom de verklaringen die homoseksualiteit afkeuren van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs zou een wake-upcall voor de kerk moeten zijn. Wanneer christenen spreken over homoseksualiteit, ontstaat daar geregeld misverstand over. Er wordt vaak een, ongeschreven, onderscheid gemaakt tussen gedrag en identiteit. Voor velen buiten de christelijke bubbel zijn deze twee echter zo sterk met elkaar verweven dat zij onlosmakelijk zijn verbonden. Sterker: hóren te zijn.

Ook het christelijke begrip ‘zonde’ gaat niet over identiteit, maar over zaken waar je invloed op hebt: de dingen die je doet of b..