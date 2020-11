Onderduikbijbel

Bij de protestantse excuses aan de Joodse gemeenschap moet ik denken aan dat ene, geheimzinnige boek. Ik pak het voorzichtig van de plank. De kaft ontbreekt. Op het schutblad staan diverse handschriften.

Het is een onderduikersbijbel, gekregen van een mevrouw uit Slochteren. Ik was op zoek naar de identiteit van twee onderduikers, mijn oma had over ze verteld: een Joods echtpaar uit Amsterdam, dat onderdak vond bij een zus van mijn grootmoeder. 'Ze konden het goed met elkaar vinden, ik zie het nog zo voor me.'

‘Wie waren dat dan?’ vroeg ik. 'Dat weet ik niet precies. Wel dat ze zich moesten verstoppen in een kast als er bezoek kwam. De kinderen hebben nooit iets verklapt.’

Alle mensen in dit verhaal zijn al uit..