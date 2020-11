Verzoening en een spijkerkruis - een waarschuwing voor Europa

Terwijl de Verenigde Staten van Amerika de afgelopen weken niet zo verenigd bleken, dacht ik aan het spijkerkruis in de Petrus en Pauluskerk. Sinds 1525 is deze kerk in het Duitse Weimar luthers; Maarten Luther beklom er ooit de preekstoel. Dat maakte afgelopen zomer indruk. Maar nog imponerender was dat spijkerkruis. Het stond er bijna onopvallend; niet groot, op een tafeltje in de witgepleisterde kerk. Gemaakt van forse, aan elkaar gelaste spijkers.

Spijkers? Dat zit zo. In november 1940 verwoestten Duitse bommenwerpers de kathedraal van Coventry. Daarbij kwamen grote stalen nagels vrij, die het gewelf van het plafond eeuwenlang bijeen hadden gehouden. Daarvan werd naderhand een crucifix gemaakt. Nog eens jaren later, in 2012, schonk ka..