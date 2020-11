Is vrouwen onrecht aangedaan, omdat zij geen predikant mochten worden? Het is maar net hoe je het bekijkt

Ik heb weleens gespeeld met de gedachte: zal ik proberen predikant te worden? En dan natuurlijk in een andere kerk, want in de mijne mochten vrouwen dat niet. Belastende gedachten waren het niet. Het leek me niet onoverkomelijk zo’n overstap. En, belangrijker misschien, ik realiseerde me ten diepste dat ik niet voor het predikantschap was aangelegd – los van mijn vrouw-zijn. Ik heb ook nooit zo verlangd naar een kerk met vrouwelijke voorgangers. Ik kom uit een familie waar het vrouwelijke dominant was, mede door de afwezigheid van een vader. Misschien speelt dat mee. Kortom, tot op de bodem uitzoeken of het vrouwelijke predikantschap te combineren is met wat daartegen lijkt te spreken in de Bijbel, heb ik voor mijzelf dus nooit hoeven doen.

