Dreutelen, over dat woord moeten we het toch nog even hebben. Prima als mensen binnen Nederland even op vakantie willen, hotelletje, buitenhuisje, maar ‘ga niet dreutelen’, zei de minister-president vorige week. ‘Ga dus niet op je bestemming eindeloos kleine ritjes maken. Plan je uitstapjes heel zorgvuldig en houd je aan de anderhalve meter.’

Meneer Van Dale schrok even, want zo kent hij het woord ‘dreutelen’ niet; hij heeft alleen de betekenis ‘treuzelen’. Hij verbleekte, maar herstelde zich snel, toen hij las dat het ook een van de vele synoniemen van ‘seks hebben’ kan zijn. Die kant wilde de premier vast niet op. ‘Treuzelen’ zou je op je vakantieadres toch prima kunnen doen - beetje rondhangen, nergens haast mee maken, niksen. Of was h..