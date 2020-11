Ik ben de eenzame oudere van de toekomst. Adopteer mij

Ik rijd richting huis als ik op de radio weer een discussie hoor over eenzaamheid onder ouderen. Een gesprek tussen drie mensen; een bejaarde dame, een hulpverleenster en een interviewster. Terwijl twee van hen proberen aan te geven hoe belangrijk het is dat er ruimte komt voor creatieve initiatieven in de wijken, hoor ik de breekbare, trillende stem van de bejaarde dame die vooral niet afhankelijk en behoeftig wil overkomen. Ze vertelt dat ze veel onderneemt om de eenzaamheid te bestrijden en dat ze het best heel gezellig kan hebben met haarzelf. ‘Ik ben echt niet zielig, hoor’. En toch ...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .