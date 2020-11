Mijn geliefde broer heeft de groepsapp verlaten, want hij heeft het leven verlaten

De dag van dit schrijven opent met het laatste bericht van (namens) mijn broer Eric in de groepsapp van ons als Vosbroers. Hij heeft de groep verlaten. Keiharde werkelijkheid. Kan niet anders. Want mijn geliefde broer heeft het leven verlaten. In mijn vorige column schreef ik over zijn dramatische val tijdens het mountainbiken. Over de fatale gevolgen, die hem deden besluiten tot een ‘zo zacht mogelijke landing in de schoot van Abraham’.

Een lezer schreef me: ‘dat kun je gerust een noodlanding noemen’. En zo was het en zo geschiedde. De overgang van het AMC naar huis om in vertrouwde omgeving afscheid te nemen van geliefden verliep helaas niet applaus-, laat staan bonus-waardig. Mijn broer onderging het bijna huiveringwekkend waardig en i..