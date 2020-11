Leven in de stad is soms ongemakkelijk of onprettig. Maar ik blijf

Geen tuin, klein huis, hoge huur. Met een baby wandelen langs belwinkels en kebabzaken. Minstens drie keer per week opzij moeten springen voor scooters van Uber Eats en Coolblue. Opnieuw extreem overboden worden in de race om een huis ... lees: tochtige pijpenla met ‘mogelijkheden'. De corona-exodus is nog niet eens in cijfers meegenomen, maar om mij heen zie ik jonge gezinnen die kláár zijn met de stad. Ik hoor vrienden en vriendinnen dromen over een leven aan de bosrand, dagelijkse wandelingen op de hei. Werken vanaf een enorme zolder met vrij uitzicht. Weg hier ...

