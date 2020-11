Ego’s en aversies bedreigden de loyaliteit tussen Radboud Universiteit en Rooms Katholieke Kerk

Net teruggekeerd uit Rome, kreeg ik in 1991 de kans om aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) met een proefschrift te beginnen. Het moet in datzelfde jaar geweest zijn dat kardinaal Simonis in Nijmegen kwam om te spreken met ir. Willy van Lieshout, die toen nog net bestuursvoorzitter van de KUN was. Ik had de kardinaal beloofd hem in het bestuursgebouw op te halen en hem mijn nieuwe werkplek te laten zien. Eigenlijk wilde ik de sfeer ook wel eens proeven in dat bestuursgebouw. Daar aangekomen was ik getuige van een mooi tafereel. Twee mannen namen afscheid van elkaar op een manier waaruit zelfs een naïeve promovendus kon afleiden dat ze elkaar respecteerden. Van Lieshout boog zelfs een beetje voor de kardinaal, zoals alleen kathol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .