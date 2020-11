Ik leerde van Rutte opnieuw dat ik niet op alle terreinen hoef te schitteren

Er zijn van die dingen die je eigenlijk al heel lang weet, maar die je soms opnieuw moet lezen of opnieuw moet horen voordat - soms ook opnieuw - het kwartje valt.

Voor mij kwam de Protestantse lezing van onze minister-president op het goede moment. Het leven begon me door allerlei dingen steeds zwaarder te vallen. Een van de oorzaken was de herhaalde oproep om om te zien naar elkaar. Het pannetje soep voor de buurvrouw - mocht ze dat nodig hebben - zoals Rutte zei.

Om me heen waren mensen die wel wat praktische hulp konden gebruiken en dat vloog me aan. Naast mijn werk en mijn huishouden is mijn energie vaak op. Ik voelde me er slecht over en falen. Meer dan een wandeling, een luisterend oor en een kopje koffie heb ik namelijk niet te bie..