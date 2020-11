Turkije, actueel

Er is weer een kerk moskee geworden, in Istanbul, Turkije. Na de Hagia Sophia, die in juli weer in gebruik werd genomen als moskee, is het in oktober de Chorakerk. Dat is wel jammer, natuurlijk. Het zijn twee mooie kerken met veel oude mozaïeken en historische fresco’s, onder andere van het laatste oordeel. Volgens sommige christenen een klap voor de christelijke gemeenschap in Turkije en een teken dat het christendom langzaam maar zeker uit Turkije wordt verdreven.

Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik er niet echt wakker van lig. Waarom niet? Wordt de kerk in Turkije dan niet bedreigd? Laten we eerst even de feiten boven water krijgen. De nieuwskoppen lijken te suggereren dat er kerken worden gesloten en levende christelijke gem..