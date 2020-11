Too close to call. Wat een vredige herinnering aan een spannende tijd, alweer twintig jaar geleden. De uitslag van de presidentsverkiezingen tussen George Bush en Al Gore liet op zich wachten. In Florida schoot het stemmen tellen maar niet op. De gebruikelijke overwinningsspeech bleef uit, pleinen raakten leeg. Wolf Blitzer en John King van CNN waren er melig van geworden. Grappend draaiden ze voor de camera een punt aan hun shift. Het verkiezingsnieuws kon even op de waakvlam worden gezet.

Terugkijken op spannende momenten voelt altijd veiliger dan spannende momenten meemaken, omdat je nog niet weet waartoe ze zullen leiden. De rek om ruimte te creëren voor hoop en onbezorgdheid lijkt eruit te zijn dezer dagen - te veel verontrusten..