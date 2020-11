Lezen over de uitvaart van Abraham Kuyper laat mijn corona-hart breken

Nu we fysiek afstand moeten houden, is de samenleving soms ver weg. Ik was deze week aan de Vrije Universiteit en liep door een lege hal en lege gangen. Geen collega te zien. Ik zag het tegendeel van de universiteit als gemeenschap. Hetzelfde besef van eenzaamheid kan je bevangen als je nu een overlijdensbericht ontvangt. De overledene heb je in de meeste gevallen dit jaar niet of nauwelijks kunnen ontmoeten en de begrafenis, waar je bij elkaar troost zoekt, is alleen online te volgen. Je zou willen dat je vooruit kon kijken, naar een voorjaar waarin alles weer is als in de lente van 2019.

Met des te meer verwondering las ik dezer dagen over de begrafenis van Abraham Kuyper. Morgen, 8 november, is het honderd jaar geleden dat hij overleed..