De tegel in de stoep zou elke dag herinneren aan het zinloze geweld

Lopend naar het Arnhemse Spijkerkwartier kom je langs bruidsboetiek Assepoester, een wasserette, een Chinese kruidenarts, een juwelentaxateur. Op de hoek Spijkerstraat-Prins Hendrikstraat liggen bloemen, kransen en linten. ‘Wij hebben veel van u mogen leren, dank u wel. De leerlingen van het Titus Brandsma College.’

Op woensdagavond 28 oktober 2020 rond kwart over negen vond Jan (73), oud-docent, hier een gewelddadige dood. Vijf verdachten zijn aangehouden. Vier minderjarig, eentje achttien. Een tegel met lieveheersbeestje ligt klaar. Een buurman uit de ‘Brusselse huizen’, witte herenhuizen van anderhalve eeuw oud, brengt een nieuwe rouwkaars. Het Spijkerkwartier is allang niet meer de rosse buurt. De wijk zoekt de voornaamheid van het be..