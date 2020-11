Deze chimpansees mochten alleen leuk zijn zoals een huiskat leuk is

‘Wij zijn niet zomaar een dierentuin,’ schrijft Dierenpark Amersfoort op haar website. ‘Wij hebben een missie. Iedereen de schoonheid van onze dieren laten zien!’



Ik heb nooit begrepen hoe je de schoonheid van wilde dieren verenigt met hokken, tralies, gewapend glas, en voedermomenten die zijn afgestemd op bezoekerstijden. Ik heb ook nooit begrepen waarom die voedermomenten zo populair zijn bij mensen. Een dier dat in alles gemaakt is om het zelf te regelen zit dankbaar te wachten tot een verzorger hem een banaan, een paar noten of een stuk vlees toewerpt. In het wild zou het helemaal andersom zijn en heb je grote kans dat die verzorger zelf op het menu eindigt. Zo hoort het ook. Dat is nu leven in het wild.



Hoe ver..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .