Kat en evangelie

De kat Doorkins – voluit Doorkins Magnificat – is gestorven aan leverfalen. In de armen van Paul Timms, koster van Southwark Cathedral in Londen.

De kat was in 2008 komen aanlopen en had de historische kerk tot haar verblijfplaats verkozen. Vorige week vond daar een dankdienst voor Doorkins plaats, met dertig mensen op gepaste corona-afstand van elkaar. ‘We houden in normale tijden vaak herdenkingsdiensten voor de groten der aarde’, zei voorganger Andrew Nunn, deken van Southwark. ‘Ik denk niet dat er ooit een dienst is geweest voor een kat.’

Is dit een grap?, vroeg de bisschop van Burnley, Philip North, zich publiekelijk af. Hij vond het ‘enorm ongevoelig’, verwijzend naar rouwende mensen in..