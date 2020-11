Alleen op avontuur

Dit is een jaar van ellende, maar ook van de herontdekking van het zwerven. Hoe langer het thuiswerken duurt, hoe vaker het landschap lokt. En landschap, daar hebben we hier in de regio nog aardig wat van.

Het begon in maart, met fietstochten, en deze herfst heb ik ontdekt dat je bijna vanaf onze voordeur over zandpaden naar Arnhem kunt lopen: 19 kilometer. Werd de woning eerst in licht overspannen toestand verlaten, gaandeweg trad ontspanning in; ik ga er niet meer als een haas vandoor maar neem de tijd voor zijpaden en omwegen. Zij het wel met een fixatie op de wandel-app en het aantal kilometers, die strijd is nog niet gestreden.

In de boezem van ons huishouden wordt deze ontwikkeling op de voet gevolgd, we wandelen ook samen. Maar daar..