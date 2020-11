Ik krijg korstsluiting in mijn hoofd van coronaverzwijgers

In thuisisolatie moeten zitten omdat je in contact bent geweest met iemand die corona heeft, is niet leuk. Het is saai en duurt lang. Datzelfde geldt voor de mensen die met milde klachten thuis moeten blijven. De verleiding om toch de straat op te gaan, is groot. Maar ook in eigen huis en tuin kun je oefeningen doen om fit te blijven. Zet Nederland in Beweging op, gebruik de trap wat vaker. Kijk eindelijk die serie, of lees dat boek waar je nooit aan toe kwam. Begin met een nieuwe hobby. Leer breien of sudoku’s maken.

Afgelopen week hoorde ik verhalen waar ik boos van werd. Mensen die in het ziekenhuis verzwijgen dat ze klachten hebben die op corona kunnen duiden omdat hun geplande operatie anders niet doorgaat. Ze lopen niet alleen een v..