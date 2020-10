Meningen belanden hap voor hap in toch al propvolle monden

Dit is de laatste dag van de tweede maand dat ik in deze bijlage een wekelijkse column schrijf. En ik kan wel zeggen dat het me niet meevalt. Elke week iets schrijven. Elke week een verhaal vertellen. Elke week … iets te zeggen hebben. Het is vooral dat zinnetje, dat de druk opvoert voor mij. Iets te zeggen hebben. Er wordt al zo veel gezegd.



Op de achtergrond staat de tv aan. Job kijkt sport. Ik hoor voetbalcommentatoren iets zeggen over het spel, de spelers, het veld, die overtreding, de manier waarop de trainer achteraf de media te woord staat. Op hetzelfde moment zie ik door het erkerraam dat de tv van de overburen op een andere zender staat waar duiders en correspondenten van alles te zeggen hebben over demonstranten, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .