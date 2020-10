Een goede burger hoeft niet dankbaar te zijn voor een toenemende culturele diversiteit

Dankbaarheid is een medicijn tegen polarisatie. Gert-Jan Veerman werpt dit op in het Nederlands Dagblad van vrijdag. We hebben behoefte aan een medicijn tegen polarisatie en dankbaarheid klinkt sowieso goed.

Veermans artikel is gebaseerd op zijn rede bij de start van het lectoraat ‘Samen divers’ aan de Christelijke Hogeschool Ede. Zijn focus is het onderwijs, en hoe dat kan bijdragen aan gemeenschapszin en sociale samenhang. Ter illustratie wijst hij op de polarisatie rond corona. En op ‘de gruwelijke moord op de Franse leerkracht na een les over spotprenten en vrijheid van meningsuiting, en de politieke en maatschappelijke escalatie die daarop volgt’.

Volgens Veerman zijn de persoonlijke overtuigingen en waarden van de leerkracht cru..