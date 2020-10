Ik sta op het Malieveld, tussen bezorgde burgers die de waarheid over het virus kennen

Ik sta op het Malieveld, tussen bezorgde burgers. De sprekers komen allemaal met een boodschap van liefde. Hun hart gaat uit naar ouderen die opgesloten zitten, naar jongeren die niet meer jong mogen zijn, naar de tientallen kinderen die gehandicapt zijn geraakt als gevolg van vaccinaties. ‘Nee, dat is geen verzinsel, dat is de waarheid, de feiten die niet verteld mogen worden.’ En hun hart gaat uit naar politieagenten die gedwongen worden opdrachten uit te voeren waar ze niet achter staan. Tenslotte gaat het hart uit naar miljoenen mensen die een mondmasker moeten dragen. De muilkorf is hét symbool voor slaafse onderworpenheid. En nog gevaarlijk ook, want in Duitsland zijn daardoor al vier kinderen overleden, zo staat te lezen op divers..

