Is Trump een vreselijke man of moet ik wat minder op zijn persoon letten?

Toen ik in een ietwat emotionele bui in een recent interview Trump ‘een vreselijke man’ noemde, was bij sommigen de boot aan. ‘Een christen kan onmogelijk op Joe Biden stemmen’, werd mij toegevoegd. ‘Abortus, secularisatie, links beleid ...’ Maar toen ik anderen over die reactie vertelde ... ‘Hoe kunnen christenen nou op Trump stemmen?’ Zo gaat het ook in Amerika. Voorganger John MacArthur zegt dat een christen per definitie Trump moet kiezen. Maar ds. Jennifer Butler van de organisatie Faith in Public Life vindt dat een christen bij Biden hoort.

Wat zeggen beide groepen hiermee in feite? In elk geval dat je uit de Bijbel kunt opmaken hoe Amerikanen dinsdag moeten gaan stemmen. In de zin van: ‘Zo wil God het.’ Maar daarmee moet je voorzic..